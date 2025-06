Intervistato dal Secolo XIX, l'ex giocatore del Genoa ha detto la sua sul possibile arrivo in prestito del centravanti dell'Inter

«Pio Esposito ha dimostrato di poter fare bene allo Spezia. Lui e Colombo mi piacciono, ma Esposito un po' di più. Secondo me può sostituire Pinamonti e andare in doppia cifra. Mi sembra un attaccante da Ge-noa, sono convinto che in questa piazza possa fare bene».