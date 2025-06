Il portiere rumeno, dopo aver lasciato i nerazzurri, non seguirà i lagunari in Serie B: il suo futuro potrebbe essere nella Liga

Il futuro di Ionut Radu potrebbe essere in Spagna. L'ormai ex portiere dell'Inter, dopo aver trascorso gli ultimi mesi a Venezia, non seguirà i lagunari in Serie B: su di lui, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il Celta Vigo, club della Liga che nella prossima stagione giocherà anche in Europa League.