Per questo prima di ingaggiare nuovi giocatori dovrà cederne in egual misura. Ecco allora che per poter prendere Rashford serve che qualcuno vada via. Il principale indiziato per lasciare la corte di Hansi Flick è un giocatore anche lui offensivo, ovvero Ansu Fati, rientrato l'estate scorsa al Barça dopo il campionato in prestito al Brighton.