La Fiorentina vuole Fabio Paratici a capo dell'area tecnica: per l'ex Juve sarebbe pronto un contratto di cinque anni. L’ex Direttore sportivo della Juventus – ora al Tottenham – potrebbe tornare in Serie A per rilanciare la società toscana, dopo l'uscita di scena di Daniele Pradè. La notizia, riportata dai media nelle ultime ore, è stata commentata dal direttore di TL, Fabio Ravezzani, con incredulità: CONTINUA A LEGGERE.
Ravezzani non ci crede: "La Fiorentina vuole Fabio Paratici? Misteri. Ma se ha fatto…"
Il commento del direttore di TL
