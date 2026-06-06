Dopo Konaté e Dumfries, Florentino Perez vuole piazzare un grandissimo colpo. Il presidente del Real Madrid, grande favorito nelle elezioni presidenziali del club madrileno, ha promesso un colpo da 150 milioni di euro. Dopo varie ipotesi, alla fine è venuto fuori il nome e si tratta di Michael Olise, il fuoriclasse del Bayern Monaco.

"È lui il grande obiettivo di mercato dei Blancos. I bavaresi, però, sono stati chiari: Olise non è in vendita. Né per 100 né per 150 milioni. Ma Perez difficilmente si arrenderà: vuole il fuoriclasse del Bayern Monaco. È giovane, dinamico e incarna l’ideale del «Galactico» che il presidente ha sempre ricercato. E, soprattutto, sta riaccendendo l’entusiasmo della tifoseria madrilena, che ha chiuso la stagione ancora con zero titoli. «Il Real non lo prenderà», queste le parole di Uli Hoeness, presidente onorario del club tedesco, arrivato fino alla semifinale di Champions League", sottolinea il Corriere della Sera.