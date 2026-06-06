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TS – Muharemovic, l’Inter molla la presa? Il Como è pronto ad approfittarne

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Il difensore bosniaco, a lungo corteggiato dai nerazzurri, sarebbe finito nel mirino della formazione lariana
Fabio Alampi Redattore 

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Il futuro di Tarik Muharemovic rimane ancora tutto da scrivere. Il difensore bosniaco, dopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Sassuolo, è finito nel mirino di numerosi club, italiani ed esteri: il suo nome è stato accostato a lungo all'Inter, ma nelle ultime settimane i nerazzurri sembrano aver virato con decisione su Solet, lasciando strada libera ad altre pretendenti.

TS – Muharemovic, l’Inter molla la presa? Il Como è pronto ad approfittarne- immagine 2
Getty Images

Tra queste, secondo Tuttosport, chi potrebbe approfittare della frenata interista è il Como, pronto a regalare a Fabregas rinforzi di primissimo livello in vista della Champions League.

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