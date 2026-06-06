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TS – Muharemovic, l’Inter molla la presa? Il Como è pronto ad approfittarne
Il difensore bosniaco, a lungo corteggiato dai nerazzurri, sarebbe finito nel mirino della formazione lariana
Il futuro di Tarik Muharemovic rimane ancora tutto da scrivere. Il difensore bosniaco, dopo l'ottima stagione disputata con la maglia del Sassuolo, è finito nel mirino di numerosi club, italiani ed esteri: il suo nome è stato accostato a lungo all'Inter, ma nelle ultime settimane i nerazzurri sembrano aver virato con decisione su Solet, lasciando strada libera ad altre pretendenti.
Tra queste, secondo Tuttosport, chi potrebbe approfittare della frenata interista è il Como, pronto a regalare a Fabregas rinforzi di primissimo livello in vista della Champions League.
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