UFFICIALE / Il Torino ha riscattato l’ex Inter Biraghi dalla Fiorentina

Contratto biennale per l'ex capitano viola che aveva lasciato la Toscana a gennaio per il mancato spazio concessogli da Palladino

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver esercitato dall'ACF Fiorentina il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Cristiano Biraghi, che ha firmato un contratto biennale". Così in una nota la società granata annuncia il riscatto dell'ex giocatore delle giovanili dell'Inter che aveva lasciato a gennaio la squadra viola, della quale è stato anche capitano, perché non aveva trovato spazio nelle gerarchie di Palladino.