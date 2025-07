Non è un mistero che la Roma stia puntando Richard Rios , centrocampista classe 2000 del Palmeiras accostato anche all'Inter prima che la situazione Calhanoglu rientrasse visto che le chance di permanenza a Milano del turco sono aumentate e non di poco.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha aumentato la sua offerta al Palmeiras per Rios: "La Roma si muove per Richard Rios. I giallorossi hanno presentato un’offerta per il centrocampista del Palmeiras, protagonista anche al Mondiale per Club. Distanza di circa 5 milioni di euro tra la domanda del club brasiliano e l’offerta", si legge sul sito.

"In questo momento la Roma sta spingendo per il centrocampista classe 2000, che potrebbe vivere la prima esperienza in Europa dopo quelle con Flamengo, Mazatlan e Guaranì", scrive Di Marzio che poi aggiunge come la Roma stia trattando anche Al Aynaou del Lens per il quale i giallorossi pensano ad un'offerta da 25 mln.