Il Napoli dice no anche all'ultima offerta del Galatasaray per Victor Osimhen: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Il Napoli dice no anche all'ultima offerta del Galatasaray per Victor Osimhen. Come riportato da Fabrizio Romano, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la proposta arrivata proprio in giornata dai turchi.