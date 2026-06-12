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Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime

Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime - immagine 1
Nuovo contatto tra l'entourage dell'argentino e il club giallorosso per il prolungamento: rinnovo sempre più vicino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Paulo Dybala vuole restare alla Roma. La Joya è in contratto con il club giallorosso per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come riferisce Fabrizio Romano, Paulo Dybala e i suoi agenti hanno inviato la contro-offerta alla Roma per chiudere la questione prolungamento del contratto a stretto giro.

Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime- immagine 2
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La decisione ora è nelle mani della Roma, che dovrà scegliere se accettare o meno le richieste dell’attaccante argentino.

Nei giorni scorsi Gasperini non ha mai nascosto l’importanza della Joya nel suo scacchiere tattico e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League rappresenta un traguardo raggiunto anche grazie all’argentino.

Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime- immagine 3
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Nelle prossime ore potrebbe arrivare, dunque, la definitiva fumata bianca.

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