Paulo Dybala vuole restare alla Roma. La Joya è in contratto con il club giallorosso per rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.
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Romano / Roma-Dybala, contro-offerta per il rinnovo del contratto: parti vicinissime
Nuovo contatto tra l'entourage dell'argentino e il club giallorosso per il prolungamento: rinnovo sempre più vicino
Come riferisce Fabrizio Romano, Paulo Dybala e i suoi agenti hanno inviato la contro-offerta alla Roma per chiudere la questione prolungamento del contratto a stretto giro.
La decisione ora è nelle mani della Roma, che dovrà scegliere se accettare o meno le richieste dell’attaccante argentino.
Nei giorni scorsi Gasperini non ha mai nascosto l’importanza della Joya nel suo scacchiere tattico e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League rappresenta un traguardo raggiunto anche grazie all’argentino.
Nelle prossime ore potrebbe arrivare, dunque, la definitiva fumata bianca.
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