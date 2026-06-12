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UFFICIALE / Giovanni Carnevali è il nuovo ad ed dg della Juventus

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Il club bianconero, in una nota stampa, annuncia l'addio a Comolli e l'arrivo al suo posto del dirigente che ha guidato finora il Sassuolo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È ufficiale, il nuovo ad della Juve è Giovanni Carnevali. Prende il posto di Damien Comolli che conclude l’esperienza in bianconero di comune accordo con la Società.

"Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club. Gli è stata affidata la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero", si legge nella nota del club bianconero che annuncia quindi un cambio al vertice.

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L'ex ad del Sassuolo ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale: «Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità. E con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».

"A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro", conclude la nota bianconera che ha presentato il dirigente come "tra i più apprezzati dal panorama sportivo" e come "uomo di calcio per vocazione e passione". 

(Fonte: juventus.com)

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