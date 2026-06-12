UFFICIALE / Giovanni Carnevali è il nuovo ad ed dg della Juventus

"Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club. Gli è stata affidata la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero", si legge nella nota del club bianconero che annuncia quindi un cambio al vertice.

L'ex ad del Sassuolo ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale: «Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità. E con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».