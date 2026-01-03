Chelsea, è Rosenior il candidato principale per il dopo Maresca

La scelta del sostituto del tecnico italiano, che ha divorziato dalla squadra che in estate ha portato alla conquista del Mondiale per club, è in corso e la procedura per sostituire l'allenatore italiano è in corso: Rosenior allena un club di proprietà del fondo di investimento BlueCo, il consorzio creato per l'acquisto del Chelsea nel 2022. Quarantuno anni, un passato da allenatore dell'Hull, il tecnico inglese gode di diversi estimatori all'interno del Chelsea e BlueCo starebbe prendendo in considerazione candidati per sostituirlo allo Strasburgo in vista della sua possibile partenza.