Silvetti a un passo dall’Inter, ma non da Milano: giocherà a Miami con Messi

Silvetti a un passo dall’Inter, ma non da Milano: giocherà a Miami con Messi - immagine 1
L'esterno offensivo argentino del Newell's Old Boys, classe 2006, è stato a lungo accostato anche ai nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Mateo Silvetti potrebbe presto giocare con l'Inter. Non a Milano, bensì a Miami: l'esterno offensivo argentino del Newell's Old Boys, classe 2006, a lungo accostato anche ai nerazzurri lo scorso inverno, secondo Fabrizio Romano sarebbe a un passo dal trasferirsi negli Stati Uniti, dove giocherebbe nella squadra di tanti suoi connazionali, su tutti Leo Messi e Rodrigo De Paul.

© RIPRODUZIONE RISERVATA