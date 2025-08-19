Mateo Silvetti potrebbe presto giocare con l'Inter. Non a Milano, bensì a Miami: l'esterno offensivo argentino del Newell's Old Boys, classe 2006, a lungo accostato anche ai nerazzurri lo scorso inverno, secondo Fabrizio Romano sarebbe a un passo dal trasferirsi negli Stati Uniti, dove giocherebbe nella squadra di tanti suoi connazionali, su tutti Leo Messi e Rodrigo De Paul.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Silvetti a un passo dall’Inter, ma non da Milano: giocherà a Miami con Messi
calciomercato
Silvetti a un passo dall’Inter, ma non da Milano: giocherà a Miami con Messi
L'esterno offensivo argentino del Newell's Old Boys, classe 2006, è stato a lungo accostato anche ai nerazzurri
© RIPRODUZIONE RISERVATA