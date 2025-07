Milan Skriniar è fuori rosa al PSG dopo essere andato in prestito al Fenerbahce. Si sta allenando con l'Under21 del club parigino e da quanto hanno raccontato in queste ore dalle colonne dell'Equipe, e come vi abbiamo riportato, il giocatore - che ha lasciato l'Inter a parametro zero nell'estate del 2023 nell'ultima sessione di mercato, dopo essere stato messo da parte da Luis Enrique, è andato a giocatore in Turchia. Finito il prestito è tornato in Francia e al momento non ha un posto dove vivere. Sta alloggiando in hotel che raggiunge, dal centro di allenamento dell'Under21, con un taxi.