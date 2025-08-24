Dal canale satellitare le ultime sul corteggiamento del club inglese nei confronti del giovane calciatore argentino accostato in passato anche all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 11:42)

Il Tottenham è tornato alla carica per quello che per tante settimane è stato dichiarato dai ben informati tra gli obiettivi dell'Inter, Nico Paz. Stando a quanto riportato da Skysport dopo l'offerta di 40 mln recapitata al Como a inizio estate, il club inglese sarebbe tornato sul giocatore argentino.

L'offerta sarebbe stata alzata fino a 50 mln ma non è bastata a convincere il club lariano a dire sì perché la valutazione del cartellino è di 70 mln. "Gli Spurs non sembrano intenzionati ad arrendersi e per questo hanno alzato l'offerta a 50 milioni. Per il momento, però, manca l'ok sia da parte del Como che del giocatore", spiegano dal canale satellitare.

Nell'ultima stagione il giocatore ha raccolto 35 presenze nel campionato di Serie A, ha segnsto sei gol e fornito nove assist entrando così a far parte dei convocati della Nazionale guidata da Scaloni.

(Fonte: Skysport)