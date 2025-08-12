Sky – Leoni, il Liverpool spinge e ora il Parma apre alla cessione: la cifra

FC Inter 1908
Il Parma sembrava intenzionato a trattenerlo per un'altra stagione ma le ultime notizie lasciano intendere altro
Matteo Pifferi Redattore 

Da giorni si parla di un interesse del Liverpool per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 in forza al Parma, nel mirino dell'Inter ma anche di Milan e Juventus.

Il Parma sembrava intenzionato a trattenerlo per un'altra stagione ma le ultime notizie lasciano intendere che la porta per una sua partenza sia aperta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'interesse del Liverpool per Leoni è forte e ora il Parma potrebbe anche aprire alla cessione a fronte di un'offerta da 30 mln di euro più bonus.

