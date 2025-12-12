Gianluigi Longari, nel suo editoriale per Sportitalia, ha fatto anche il punto sul futuro di Mauro Icardi, accostato nelle ultime ore anche al Milan:
"(...) Situazione completamente diversa per Mauro Icardi, ormai vicino alla scadenza contrattuale con il Galatasaray. L’argentino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e, al momento, non sembrano esserci piste realmente calde per lui".
"Resta comunque un profilo che potrebbe diventare un’occasione low cost nel mercato, soprattutto per squadre alla ricerca di un attaccante d’esperienza senza investimenti troppo impegnativi. Un suo ritorno immediato in Serie A appare oggi complesso, ma il suo nome tornerà inevitabilmente a circolare".
(Fonte: Sportitalia)
