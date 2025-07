AS – Ter-Stegen, spazio ridotto al Barcellona. Il lavoro sporco lo farà Flick

Il portiere, che è stato accostato anche all'Inter nelle passate settimane, non ha più il posto da titolare al Barça e dovrà decidere il da farsi

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 17:16)

Nei giorni scorsi si era parlato del futuro di Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona e di un suo possibile approdo all'Inter. Circostanze poi smentite dagli esperti di mercato che non hanno rilevato alcun approccio tra l'entourage del portiere e il club nerazzurro nonostante si fosse parlato dell'addio di Sommer per un interesse del Galatasaray. Il club blaugrana, scrivono in Spagna, non ha ancora parlato con il portiere che è rientrato a fine stagione dopo un brutto infortunio.

Il quotidiano spagnolo AS ha scritto un articolo dedicato alla situazione del portiere che dovrà decidere se lasciare il Barcellona subito perché il suo spazio sembra essersi ridotto nella rosa di Flick. Questo è quanto si legge: "Il lavoro sporto sarà lasciato a Hansi Flick, allenatore della squadra catalana. Toccherà a lui dire a Ter Stegen che in sostanza non ha posto in squadra e il loro confronto ci sarà in questa settimana. Se ne dovrà parlare prima della partenza per la tournée in Asia".

"La reazione del portiere resta un mistero. A giugno aveva detto di voler restare al Barça la prossima stagione, ma logicamente capisce che il club non gli sta riservando un ruolo da protagonista. Come Flick aveva spiegato a Gundogan, rimanere è un suo diritto ma poi se giocherà o meno è un'altra questione".

"In questo periodo il portiere ha avuto modo di valutare se rimanere al Barça, disposto a lottare per ribaltare la sua situazione complicata, oppure se cercare una via d'uscita sotto forma di prestito o trasferimento. Il club però dovrebbe trovare un modo per negoziare dato che deve ancora una somma considerevole al portiere. Che potrebbe anche decidere di non partire in estate ma a gennaio e restare a libro paga creando un problema a livello salariale. Potrebbe così poi giocare continuativamente da gennaio in vista dei Mondiali. Ma il Barcellona con l'ingaggio di Joan García, ha annunciato il prolungamento del contratto di Szczesny e non gli ha dato molta scelta", conclude il giornale spagnolo.

(Fonte: AS)