Sky – Theo Hernandez ora apre all’Al Hilal di Inzaghi: si lavora all’accordo

Arrivano importanti novità nella trattativa tra Milan e Al Hilal per Theo Hernandez: il francese apre alla squadra di Inzaghi

Arrivano importanti novità nella trattativa tra Milan e Al Hilal per Theo Hernandez. Come riportato da Sky Sport, per la prima volta il terzino ha dato segnali di un’apertura vera e concreta nei confronti del club arabo allenato da Simone Inzaghi.