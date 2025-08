Aumenta la fila delle pretendenti per Giovanni Leoni : il difensore da mesi accostato alle big del nostro calcio (Inter in primis), sarebbe finito nel mirino anche di alcuni top club della Premier League.

Secondo quanto riprota il Times, il talentuoso centrale classe 2006 sarebbe entrato nella lista degli osservati speciali del Liverpool, desideroso di investire nella propria retroguarda. Per Leoni, seguito anche dal Tottenham, il Parma chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro: una somma che non rappresenterebbe un ostacolo per i Reds.