Josè Mourinho torna in Portogallo: l'ex allenatore dell'Inter, esonerato poche settimane fa dal Fenerbahce, è il nuovo allenatore del Benfica.
UFFICIALE – Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica: il comunicato
L'ex allenatore dell'Inter torna in Portogallo dopo l'esonero dal Fenerbahce: prende il posto di Bruno Lage
Per lo Special One, che prende il posto di Bruno Lage, si tratta di un ritorno dopo 25 anni sulla panchina del club lusitano, già guidato per 11 partite dal seettembre al dicembre del 2000.
Questo il comunicato ufficiale:
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per stipulare un contratto di lavoro sportivo fino alla fine della stagione 2026/27. Inoltre, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l'allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27.
