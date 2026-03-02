UFFICIALE – McKennie alla fine rinnova con la Juventus: il comunicato

Alla fine, Weston McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus: ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

Alessandro Cosattini Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 18:32)

Alla fine, Weston McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030.

Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber.

Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore.

Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento.

Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!", si legge.