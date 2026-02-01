FC Inter 1908
UFFICIALE – Milan, Maignan rinnova fino al 2031: il comunicato rossonero

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031. Nei mesi scorsi, il portiere francese, in precedenza in scadenza a giugno, era stato accostato anche all'Inter. Ecco la nota del club rossonero:

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese".

"Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

(Fonte: acmilan.com)

