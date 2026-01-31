FC Inter 1908
Milan, è fatta per Cisse: non sarà il sostituto di Perisic al PSV Eindhoven - immagine 1
I rossoneri chiudono per il classe 2006 del Verona, attualmente in prestito al Catanzaro: conseguenze anche per l'Inter?
Fabio Alampi 

Il Milan è sempre più vicino ad Alphadjo Cisse: i rossoneri stanno chiudendo per il talentuoso classe 2006 di proprietà del Verona, attualmente in prestito al Catanzaro in Serie B.

Milan, è fatta per Cisse: non sarà il sostituto di Perisic al PSV Eindhoven- immagine 2
Getty Images

Cisse era nel mirino del PSV Eindhoven, che lo aveva individuato come possibile sostituto di Perisic: il suo mancato trasferimento in Olanda rischia di avere conseguenze anche per l'eventuale ritorno a Milano dell'esterno croato, da tempo richiesto dall'Inter.

