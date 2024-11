Adesso è ufficiale: Claudio Ranieri torna alla Roma, ecco il comunicato del club giallorosso sul ritorno in panchina

Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione.