Sky – Vlahovic-Juve: rinnovo congelato. Suo stipendio non in linea

Le ultime sul giocatore che potrebbe non rinnovare ed essere ceduto in estate prima che il suo contratto arrivi a scadenza naturale nel 2026

La Juventus si prepara alle ultime due gare per ritrovarsi nella prossima stagione in Champions League. Dusan Vlahovic - domenica sera alle 20.45 - potrebbe giocare la sua ultima gara all'Allianz Stadium. Stando quanto riportato da Skysport, la trattativa per il rinnovo di contratto del serbo è congelata.