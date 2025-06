È già tempo di una nuova stagione e di calciomercato. Quello della Juve potrebbe passare dall'addio di Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano La Stampa il giocatore resta con le valigie in mano ad un anno dalla scadenza del maxi contratto che lo lega ai bianconeri. "C'è il Fenerbahce di Mourinho ad aver avvicinato più di tutti le richieste di ingaggio del serbo che ha ascoltato anche l'interesse di un Milan che sul piatto non sembra poter mettere più di 5-6 milioni netti più bonus. Non c’è solo Vlahovic però tra i centravanti sondati da Tare e Allegri: gli intrecci con la Juve portano pure al capocannoniere del campionato Retegui, tra i nomi in lizza per il grande colpo dei bianconeri insieme (per ora) ai vari David, Fulkrug e Gyokeres", si legge.