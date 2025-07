Il giocatore del club tedesco piace tantissimo al Bayern Monaco ma 55 mln non sono bastati per liberarlo

Nick Woltemade è stato accostato anche all'Inter, ma c'è il Bayern Monaco in pole per prenderlo. La sua esplosione all'Europeo Under21 ha fatto lievitare il prezzo del cartellino con lo Stoccarda che si sfrega le mani. Il club di Monaco ha offerto 50 milioni di euro, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, ma lo Stoccarda ritiene bassa l'offerta e ha rispedito l'offerta al mittente.

Di fronte al muro dello Stoccarda, l'agente del calciatore, Danny Bachmann, ha mostrato perplessità e alla Deutsche Presse-Agentur ha detto: «Quando un'offerta record per la Bundesliga da 55 milioni non basta nemmeno per avere un incontro di persona, viene da chiedersi cosa il club ritenga effettivamente straordinario. Non potevamo aspettarci un atteggiamento del genere».