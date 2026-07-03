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Ex Inter, UFFICIALE: prolungato il prestito a titolo gratuito al Trabzonspor di Onana

Ex Inter, UFFICIALE: prolungato il prestito a titolo gratuito al Trabzonspor di Onana - immagine 1
Il portiere camerunense resterà in Turchia per un'altra stagione: accordo raggiunto con il Manchester United
Fabio Alampi Redattore 

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Andre Onana resta al Trabzonspor. Il club turco ha ufficializzato il prolungamento del prestito a titolo gratuito per un'altra stagione dal Manchester United dell'ex portiere camerunense dell'Inter.

Ex Inter, UFFICIALE: prolungato il prestito a titolo gratuito al Trabzonspor di Onana- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato:

È stato raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo gratuito temporaneo del calciatore professionista Andre Onana al nostro Club per la stagione calcistica 2026-2027.

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