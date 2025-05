Specchio riflesso

La partita di Conference potrebbe essere l'ultima giocata in maglia viola perché è squalificato per due giornate in campionato. Potrebbe giocare l'ultima contro l'Udinese, "troppo tardi per lasciare il segno. Le sue occasioni, non troppe, le ha avute. Firenze poteva essere la sua oasi felice. Si è confermata l'ennesimo specchio sul cui riflesso appare un calciatore ormai irriconoscibile rispetto a quello che a meno di vent'anni decideva un ottavo d'andata in Champions col Porto. In mezzo ci sono due pesanti infortuni che ne hanno deviato la traiettoria, ma soprattutto sei anni di tempo", si legge ancora.