L'ex giocatore nerazzurro è stato riscattato dal club friulano e ha salutato il Galatasaray ma non c'è ancora l'accordo sul suo contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno - 19:00

L'Udinese ha riscattato Nicolò Zaniolo dal Galatasaray e ieri il giocatore con un post sui social ha ringraziato il club turco. "Grazie mille per il vostro supporto incondizionato durante tutti questi anni! Sarete sempre parte di me e avrete un tifoso in più da adesso in poi! Grazie Galatasaray", ha scritto Nicolò sul suo profilo.

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Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2029. Ma il suo agente ha spiegato al sito di Gianluca Di Marzio che di fatto non c'è ancora l'accordo con l'Udinese sull'ingaggio del giocatore. «Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide», ha dichiarato Vigorelli.

«La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore. Tuttavia, in concerto con l'Udinese abbiamo scelto di firmare e chiudere l'affare con la promessa di sederci, prima dell'esercizio del riscatto, e concordarne di nuovi. Negli scorsi giorni abbiamo avuto fitti colloqui con l'Udinese per trovare una quadra sui numeri, ma, nonostante gli sforzi profusi da entrambe le parti, l'intesa non è stata ancora raggiunta», ha aggiunto il procuratore.

«Tra Zaniolo e l'Udinese è andata bene la scorsa stagione. Il giocatore è amato dalla piazza. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto ma restiamo in attesa di un confronto con la società per poter chiarire le posizioni e arrivare si spera ad un accordo che faccia contenti calciatore e club», ha concluso.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)