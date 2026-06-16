In Spagna: “Nico Paz vuole restare al Como: la risposta del Real Madrid…”

Nico Paz vuole restare al Como per un'altra stagione: il gioiello del Como ha comunicato la sua scelta al Real Madrid che potrebbe accogliere il desiderio dell'attaccante. Lo annuncia AS spiegando che Nico Paz vuole giocare, avere un ruolo importante e continuativo. Le decisioni prese dal Real Madrid nelle ultime settimane fanno presagire che per Nico Paz gli spazi da titolare sarebbero davvero esigui.

Il giocatore e i dirigenti del club avevano discusso di un suo ritorno già settimane fa, prima del terremoto che ha portato alle elezioni presidenziali e all'arrivo di Mourinho. Ora, secondo AS, entrambe le parti hanno capito che la soluzione migliore è modificare il copione previsto. Mourinho non è riuscito a garantire a Nico Paz i minuti di gioco che cercava e desiderava, quindi la decisione è ormai definitiva.