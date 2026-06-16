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In Spagna: “Nico Paz vuole restare al Como: la risposta del Real Madrid…”
Nico Paz vuole restare al Como per un'altra stagione: il gioiello del Como ha comunicato la sua scelta al Real Madrid che potrebbe accogliere il desiderio dell'attaccante. Lo annuncia AS spiegando che Nico Paz vuole giocare, avere un ruolo importante e continuativo. Le decisioni prese dal Real Madrid nelle ultime settimane fanno presagire che per Nico Paz gli spazi da titolare sarebbero davvero esigui.
Il giocatore e i dirigenti del club avevano discusso di un suo ritorno già settimane fa, prima del terremoto che ha portato alle elezioni presidenziali e all'arrivo di Mourinho. Ora, secondo AS, entrambe le parti hanno capito che la soluzione migliore è modificare il copione previsto. Mourinho non è riuscito a garantire a Nico Paz i minuti di gioco che cercava e desiderava, quindi la decisione è ormai definitiva.
Il termine per esercitare l'opzione di riacquisto scade il 30 giugno, ma la decisione sembra al momento irrevocabile. Il Real Madrid ha un'ultima opzione per riavere il giocatore fino al 30 giugno 2027, in questo caso in cambio di 10 milioni di euro. La fiducia nel nazionale argentino rimane totale, ma l'urgenza sportiva in cui si trova il club bianco lo porta a puntare maggiormente sull'esperienza, seguendo il consiglio di José Mourinho.
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