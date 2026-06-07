Paolo Ziliani ricorda nel suo approfondimento la situazione che interessa due club di Serie A: "Due top club di casa nostra che nello sconcerto generale stanno finendo nella tagliola del CFCB, il Comitato Controlli Bilanci indipendente dell’UEFA, e rischiano in caso di accertate e nuove inadempienze sanzioni serissime: sono la Roma, dal 2022 in regime di Settlement Agreement - un accordo transattivo siglato con l’UEFA - in scadenza il 30 giugno prossimo e la Juventus, che come la Roma aveva firmato nel 2022 un Settlement Agreement decaduto però subito, nel 2023, con la squalifica per un anno da tutte le coppe decisa dall’UEFA dopo la scoperta degli imbrogli e degli illeciti commessi a bilancio dal club bianconero". Con queste premesse il giornalista sportivo si interroga sulle azioni che i due club potrebbero intraprendere sul mercato: CONTINUA A LEGGERE.