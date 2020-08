Il direttore del Mundo Deportivo: “Messi-Barça, quanti errori. Guerra di potere. Ma un’icona…”

Santi Nolla, giornalista spagnolo e direttore del quotidiano Mundo Deportivo, in un’intervista a Skysport ha parlato di quanto sta accadendo con Messi: «Tutto l’ambiente blaugrana è in grande apprensione per il comunicato di Messi che annuncia l’addio. Penso che siano stati commessi diversi errori. Il arça ha sbagliato a dare tanto potere, tempo fa, allo spogliatoio. Ma Messi ha anche sbagliato a comunicare di voler andare via attraverso un fax dopo un rapporto di venti anni e tanto intenso. Non penso sia il giusto modo di andarsene, dopo quell’8 a 2 col Bayern, attraverso un fax. Non mi pare un modo corretto con cui il barcelonismo voglia salutare un’icona come Leo», ha sottolineato.

E ha detto la sua su quale possa essere il problema tra le parti in causa: «Siamo di fronte ad uno scontro molto forte tra lui e il club. Alla fine si tratta una questione di potere. Se la squadra può stare al di sopra del club o il club possa essere al di sopra della squadra. Penso sia questa la questione principale».

(Fonte: SS24)