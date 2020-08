Jorge Messi è a Milano: Inter smentisce, ma Suning è al lavoro. Dalla Cina c’è la grande novità

Il sogno impossibile continua. E chissà che non si possa davvero realizzare. Inter-Messi, un’utopia che fa sognare tutto il popolo nerazzurro, e che si arricchisce di nuovi capitoli che alimentano ancor più le speranze dei tifosi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il padre dell’attaccante del Barcellona ha ormai acquisito la residenza milanese e preso possesso della casa in via Joe Colombo, a due passi dalla sede del club nerazzurro. Intanto, al netto delle smentite di faccia di Beppe Marotta, in Cina Suning lavora con i propri manager per capire la fattibilità dell’operazione, con molti sponsor, e questa è la novità, che sarebbero interessati ad aiutare il club nerazzurro a finanziare l’operazione. Scrive la rosea:

PAPA’ MESSI MILANESE – “Papà Messi ha ormai preso possesso della casa con vista… Inter. Lo hanno potuto constatare i messi comunali che in questi giorni sono andati a trovarlo per completare l’iter che gli permetterà di ottenere la residenza milanese (…). La pratica presso il Comune di Milano era stata avviata il 6 giugno, in gran silenzio”.

LAVORI IN CORSO – “In casa nerazzurra c’è un attivismo mal celato dalle dichiarazioni di Marotta. Le frenate di facciata, infatti, non riescono a coprire le voci sui lavori in corso soprattutto in Cina. L’impero di Suning sta studiando in maniera approfondita i termini economici dell’operazione. I manager della famiglia Zhang stanno valutando l’impatto economico per gli sponsor interessati (che non mancano)“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)