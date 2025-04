Una frenata nella scelta del ruolo del direttore sportivo. Il Milan sembrava essere orientato su Fabio Paratici ma a frenare la trattativa tra il dirigente sportivo e il club rossonero è la squalifica che gli è stata imposta quando era alla Juventus e che si concluderà il 20 luglio. A Skysport spiegano che il motivo della frenata è proprio questo: "Un dirigente inibito, per il codice sportivo, non può fare tutta una serie di cose, come ad esempio non può partecipare ad assemblee di lega, attività federali, ma soprattutto il divieto di avere contatti con i tesserati, allenatori, giocatori e agenti".

I rossoneri per l'avvio del nuovo corso per le prossime stagioni vorrebbero un ds che possa lavorare da subito alla costruzione della nuova squadra. Cosa che Paratici - spiega ancora il canale satellitare - non può fare subito e nonostante fossero già stati stilati i contratti e fossero solo da firmare, la trattativa si è fermata e il Milan sta facendo ulteriori riflessioni. Da capire se cadrà definitivamente la candidatura di Paratici o se ci saranno altri ds che avranno la meglio per quel ruolo. Si era parlato di Tare, che è senza contratto al momento, e D'Amico che lavora per l'Atalanta.