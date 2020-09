Mercato, Corsera: “Dzeko, la Juve rischia clamorosi inserimenti. Ieri l’Inter ha…”

Sono giorni caldissimi per definire il futuro di Edin Dzeko. La Juventus resta in pressing per il centravanti della Roma, ma l’incontro di ieri tra la dirigenza dell’Inter e l’agente del giocatore Silvano Martina ha scaturito qualche domanda. Spiegata poi dal Corriere della Sera: “La società bianconera continua a giocare su più campi, tenendo aperta la porta all’ingaggio di Suarez, ma così facendo rischia clamorosi inserimenti sul bosniaco.

Ieri l’agente per l’Italia di Dzeko, Silvano Martina, ha incontrato Marotta e Ausilio, ufficialmente per parlare di un altro suo assistito, Daniele Padelli, ma che il numero 9 romanista sia un vecchio pallino loro e di Antonio Conte non è un mistero. La Roma e Paulo Fonseca, però, hanno fretta di sapere quale sarà il futuro del centravanti, perché da lui dipende molto del mercato”.