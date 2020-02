SM – Meraviglia Milinkovic, l’Inter lo chiede? Lotito ha stabilito il nuovo prezzo da spavento

Una prestazione semplicemente mostruosa, che ha riacceso nuovamente i fari su un giocatore meraviglioso, che Beppe Marotta porterebbe non poco volentieri a Milano per regalarlo all’Inter di Conte. Sergej Milinkovic-Savic è stato fra i protagonisti assoluti della vittoria della Lazio nel big match dell’Olimpico di ieri sera contro i nerazzurri. E non solo per il gol vittoria, ma anche per giocate davvero spettacolari. Ed ecco che la domanda si ripropone: qual è il prezzo del centrocampista serbo?

Secondo Sport Mediaset, “la borsa di Lotito oggi dice 120 milioni“. Una cifra, dunque, ancora più alta dei 100 paventati fino a qualche settimana fa. “Se qualcuno volesse presentarsi sull’uscio della porta biancoceleste, dunque, dovrà presentarsi almeno con un’offerta da tre cifre“, riferisce l’emittente. L’Inter e le altre pretendenti sono avvisate…

