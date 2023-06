Milinkovic-Savic ha deciso: vuole lasciare la Lazio. La richiesta di Lotito. L’Inter…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la volontà di Milinkovic-Savic è quella di lasciare la Lazio. "La volontà del Sergente non cambia, ha deciso di vivere una nuova avventura e attende l’offerta giusta o i movimenti di mercato giusti per parlare con Lotito e liberarsi. Sergej e il suo agente Kezman fanno leva sulla promessa che il presidente avrebbe fatto a entrambi: cessione in estate. Eppure Lotito non dà per scontata la partenza di Milinkovic, darà il via libera a determinate condizioni. Chiede 40 milioni, valuta contropartite del calibro di Rovella, tanto per citare giocatori della Juve, tra i club che possono dare la caccia a centrocampisti", spiega infatti il quotidiano.

Milinkovic vuole provare una nuova esperienza dopo 8 anni di Lazio ma non sarà facile trovare un club in Italia che possa accontentare le richieste di Lotito: "In Italia è un obiettivo secondario della Juve. Il Milan ha perso Tonali, l’Inter ha in uscita Brozovic. In Inghilterra può farsi vivo l’Arsenal, trattava Rice e Havertz. Sul primo è piombato il Manchester City. I Gunners cercano centrocampisti, non è chiaro se cederanno Jorginho, preso a gennaio, resta un pallino di Sarri. Milinkovic e Kezman aspettano novità nelle prossime settimane, l’agente del Sergente è certo che qualcosa si muoverà", spiega il CorSport che sottolinea come il contratto di Milinkovic-Savic con la Lazio scadrà il 30 giugno 2024, tanto da potersi già accordare a gennaio per poi lasciare la Capitale a parametro zero.