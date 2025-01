Nuovo rinforzo per i brianzoli di Bocchetti, che si assicurano le prestazioni del centrocampista classe '97

Nuovo rinforzo per il Monza: il club brianzolo ha ufficializzato l'ingaggio di Gaetano Castrovilli, che arriva in prestito fino al termine della stagione dalla Lazio. L'ex centrocampista della Fiorentina ha disputato fin qui 10 partite in biancoceleste tra campionato ed Europa League, e si è subito messo a disposizione del tecnico Bocchetti.