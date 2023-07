Morata, l’Al Shabab irrompe: “Vogliamo chiudere presto l’affare”. L’Inter osserva

Alvaro Morata è sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco: irrompe l'Al Shabab, ecco le parole di uno dei dirigenti

Alvaro Morata è sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco. Prendono tempo i dirigenti nerazzurri, che stanno valutando diverse opzioni dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku . Oltre all’Inter, anche la Roma è sulle tracce dello stagno, più defilate Juventus e Milan. Alla rivista Arriyadiyah, ha parlato così il principe Abdulraman Bin Turki Bin Abdulaziz, dirigente dell’Al-Shabab.

“Abbiamo presentato un'offerta per Morata e speriamo di poter chiudere presto la trattativa”, le parole riportate da AS. Al club saudita recentemente è stato accostato anche l’interista Joaquin Correa, che è sulla lista dei partenti in questa finestra di mercato.