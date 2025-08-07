Nico Paz resta al Como, non sembrano esserci dubbi. Per il club lombardo il trequartista spagnolo non è sul mercato

Marco Astori Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 23:16)

Nico Paz resta al Como, non sembrano esserci dubbi. Per il club lombardo il trequartista spagnolo non è sul mercato: l'Inter lo ha cercato in passato ma ha sempre trovato un muro da parte della società di Suwarso.

Spiega su di lui Matteo Moretto: "Per il Como è importantissimo e non è sul mercato, qualsiasi sia la cifra: resterà al Como, non ci sono situazioni che ci portano a dire che verranno considerate offerte da altri club.

L'unico dubbio è datato: è risalente a quando il Real, nelle scorse settimane, ha provato a capire se si potesse richiamare. Ma dopo un lavoro diplomatico tra le parti si è deciso di andare avanti con Nico Paz al Como: è il progetto giusto per lui".