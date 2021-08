Nandez dopo Dumfries? “C’è una cessione in mezzo che può permettergli di arrivare all’Inter”

Nonostante l'arrivo di Denzel Dumfries, Nahitan Nandez resta una pista di mercato concreta per l'Inter: gli aggiornamenti

Nonostante l'arrivo di Denzel Dumfries, Nahitan Nandez resta una pista di mercato concreta per l'Inter. A questo punto, viene facile immagine che l'uruguaiano possa arrivare come centrocampista, per dare un'alternativa in più in mezzo a Simone Inzaghi. Secondo Tuttosport, la cessione in prestito di Agoumé potrebbe facilitare il suo sbarco a Milano: