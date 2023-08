Di Marzio: “Ndombele apre all’Inter, contatti col Tottenham. Asllani via se…”

A Buongiorno Calciomercato, podcast sul sito di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell’Inter. “L’Inter potrebbe fare ancora un centrocampista. C’è questa possibilità di prendere Maxime Lopez dal Sassuolo, in quel caso potrebbe andare in prestito Asllani: c’è l’Empoli che lo rivorrebbe immediatamente. Oppure l’Inter pensa a Ndombele come mezzala da inserire, ci sono stati contatti col Tottenham e il giocatore ha già dato la sua disponibilità”, le sue parole.