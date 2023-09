Ndombelé in Turchia: andrà in prestito al Galatasaray

Prima dell'arrivo all'Interdi Klaassen era stato proposto al club nerazzurro anche il nome di Ndombelè, giocatore in uscita dal Tottenham. Il giocatore non rimarrà in Premier League, in queste ore è stato trovato l'accordo con il Galatasaray, il mercato in Turchia è ancora aperto, per il prestito con opzione d'acquisto.