Con l'Inter alla ricerca di un attaccante che abbia caratteristiche differenti per ampliare quelle della rosa di Chivu si è tornati a parlare di Nico Paz. Del calciatore del Como il quotidiano Il Giornale parla in un pezzo dedicato al calciomercato della squadra lariana che si sta rinforzando con i 150 mln messi a disposizione per il mercato dai fratelli Hartono. È la proprietà della squadra che sta lavorando per permettere a Cesc Fabregas di lottare per obiettivi importanti.