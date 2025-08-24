Anche a Skysport hanno parlato dell'offerta del Tottenham al Como per Nico Paz . Il club inglese si sarebbe reso disponibile ad un'offerta da 65 mln + 10 di bonus per il club italiano che però ha deciso di non accettare. Il Real Madrid avrebbe il 50% della futura rivendita o la recompra per 9 mln nel 2026 e di 10 mln nel 2027. Il club lariano quindi incasserebbe sui 30 mln se volesse vendere al club inglese il giocatore che però resta al Como.

L'idea resta quella di valorizzare il ragazzo al club lariano e poi fargli fare il grande salto proprio al Real che di fatto lo ha ceduto ad un prezzo di favore alla società con Fabregas che sta lavorando al massimo su di lui come l'allenatore stesso ha rivelato. Il club italiano ha intenzione di valorizzare al massimo il calciatore e se decide oggi di non cederlo oggi non è perché ha garantiti i 9 mln della prossima stagione dal club madrileno con cui ha un patto di valorizzazione di giovani come l'argentino.