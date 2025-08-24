Romano: “Nico Paz, respinta un’offerta del Tottenham da 70 mln. Il Real…”

A quanto pare l'argentino non è in vendita nonostante l'insistenza del club inglese. Il club spagnolo ha un diritto di prelazione sul giocatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 23:45)

Il Como ha respinto l'assalto del Tottenham per Nico Paz. Il calciatore argentino, che piaceva anche all'Inter, vale tanto, tantissimo per il club lariano che sarebbe riuscito addirittura a respingere, da quanto riportato da Fabrizio Romano, un'offerta di 70 mln per il cartellino del giocatore. Cifre che fanno pensare ad un affare che resta un sogno per tante società.

Il calciatore ha giocato oggi in campionato la prima del Como contro la Lazio ed è stato protagonista della vittoria della squadra di Fagregas con gol e assist.

L'argentino sarebbe intenzionato a rimanere a Como anche in prospettiva di un futuro del Real Madrid che ha un diritto di prelazione sul suo cartellino e pareggerebbe qualsiasi offerta per mantenere a rimanere in possesso del giocatore.

Il Real ha una clausola di riacquisto da 10 mln per il cartellino del calciatore nel 2026 ed è anche pronto a risarcire il Como in futuro.