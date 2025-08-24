FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Nico Paz: “Punizione? Non sono sorpreso. A Como mi sento a casa. Gli obiettivi…”

news

Nico Paz: “Punizione? Non sono sorpreso. A Como mi sento a casa. Gli obiettivi…”

Nico Paz: “Punizione? Non sono sorpreso. A Como mi sento a casa. Gli obiettivi…” - immagine 1
Il fantasista argentino del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida ai microfoni di DAZN
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nico Paz, protagonista del successo per 2-0 del Como sulla Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida ai microfoni di Dazn

L'argentino ha realizzato la rete del 2-0 con uno splendido calcio di punizione, terminato direttamente in rete, alle spalle di Provedel.

LEGGI ANCHE

Nico Paz: “Punizione? Non sono sorpreso. A Como mi sento a casa. Gli obiettivi…”- immagine 2
Getty

Sulla punizione meravigliosa:

"Mi alleno sempre sui calci piazzati, in ogni seduta cerco di provare e migliorarmi. In allenamento ci scherziamo a volte, ma l’idea è sempre quella: tentare di calciare al meglio possibile. Quando il pallone è entrato non posso dire di essere rimasto sorpreso, perché mi preparo tanto per queste situazioni. Direi piuttosto che sono stato molto felice".

Il legame con il Como e con la città:

"Dal primo giorno qui ho sentito l’amore della gente, davvero. Questo mi ha aiutato molto, perché in campo scendo con più fiducia e sono molto più sereno. Posso dire che mi sento come a casa e sono grato a tutti i tifosi per il sostegno costante. Per me è un orgoglio dare gioia a chi mi sostiene".

Nico Paz: “Punizione? Non sono sorpreso. A Como mi sento a casa. Gli obiettivi…”- immagine 3
Getty Images

Obiettivi?

"In realtà non mi metto obiettivi di numeri, non penso a “10 gol o 10 assist”. Cerco sempre di concentrarmi partita per partita, di studiare la miglior maniera per rendere al massimo in campo. Lavoro giorno dopo giorno, poi i risultati arriveranno poco a poco. Quello che conta è crescere insieme alla squadra".

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA