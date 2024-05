"Fonti vicine a Oaktree fanno sapere che il fondo ha fiducia nell’attuale dirigenza dell’Inter, a partire da Marotta. E che il calciomercato non risentirà del probabile cambio di proprietà".

